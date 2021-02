Fra arkiverne: Bachmann anmelder “gardinbussen fra helvede”

Hva´ dælen er dét?

Det er Rodius, bilernes svar på skrubtudsen

Nytårsmorgen var en hvidhåret villaejer på Frederiksberg ved at læsse et brugt raketbatteri op i en trillebør, da jeg defilerede forbi i Rodius. Jeg trillede i lav fart, for når man ­kører over et fartbump i en camper, ­lyder det som køkken-afdelingen af Imerco under et jordskælv.

Da han kiggede op, gled batteriet af hans skovl, hvorefter han nikkede i slow motion og med åbne øjne og mund, mens han forsøgte at se mig i øjnene. Men det skal jeg ikke nyde noget af. Ikke i dén bil.

Rodius er så stor, at du skulle ansætte en styrmand, hvis den havde været et skib.

Siddeplads til syv, soveplads til to

Med syv personer ombord er her plads til tre store kufferter, et par sportstasker og en sæk med julegaver. Den har to stole i forreste række, to i midten og en bænk bagest med plads til tre. Denne kan skydes i længden, klappes sammen eller afmonteres, og de to stole i midten kan foldes ned, så de udgør to små borde, vendes rundt, så fem personer sidder over for hinanden, eller lægges ned, så man har to nød-sovepladser.