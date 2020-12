Første test: Cupra Formentor er en crossover på steroider

Udmærket! Fortæl noget om hvordan den kører!

Kan du ikke bestemme dig for om den næste bil skal være en crossover eller en GTI? Så kommer Formentor dig til undsætning. Med 310 hk spurter Formentor VZ til 100 km/t på 4,9 sekunder og den bliver ikke nervøs, når du viser den et sving. Trods højere fjedre end en Leon krænger den moderat, takket være den adaptive undervogn, som også sørger for masser af bid i asfalten.

At den samtidig er ret komfortabel og ligger klippestabilt på motorvejen selv på vinterdæk, gør den til et særdeles tiltalende bekendtskab.

