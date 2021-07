Marc Philipp Gemballa er søn til den afdøde, tyske tuner, Uwe Gemballa, og han har nyligt løftet sløret for en helt ny bil. Bilen hedder Marsien, og skal produceres med udgangspunkt i Porsche 992.

Kigger du på panelerne, er det dog ikke til at genkende: Marc Philipp Gemballa har nemlig udskiftet hver eneste panel med et hjemmelavet af kulfiber. Det har givet Gemballa mulighed for at udforme designet som en form for hyldest til den gamle 959, som kørte i det kendte Dakar-rally.