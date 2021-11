Fisker med rækkevidde op til 630 km

Fisker Ocean kommer i tre varianter:

Ocean Sport med 275 hk, 0-100 km/t på 7,0 sek., forhjulstræk og en rækkevidde på op til 440 km

Ocean Ultra med 540 hk, 0-100 km/t på 4,0 sek., firehjulstræk og rækkevidde op til 610 km

Ocean Extreme med 550 hk, 0-100 km/t på 3,7 sek., firehjulstræk og op til 630 km

De danske priser begynder ved 325.000 kr., hvilket er en særdeles skarp pris på niveau med biler som Kia EV6 og Hyundai Ioniq 5, mens Fisker er betydeligt billigere end Tesla Model Y, der herhjemme begynder ved 500.000 kr.

Fisker vil ikke have forhandlere

Fisker vil benytte samme strategi som Tesla, og sælge direkte til forbrugerne i stedet for at gå igennem forhandlere.

Man vil kunne se og prøvekøre bilen fra et showoom i København eller fra popup-butikker, og man bestiller, konfigurerer og betaler bilen via Fiskers app. Bilen vil så blive udleveret et sted uden for København eller mod merpris blive leveret i købers indkørsel.

Der er ingen faste serviceintervaller, for der er stort set ikke noget at servicere på en elbil, siger Henrik Fisker, der har indgået et partnerskab med værkstedskæden Mekonomen om at servicere Fisker Ocean på de skandinaiske markeder.

Opdateringer vil ske trådløst, så der er ifølge Henrik Fisker ingen grund til at have værksteder eller forhandlere.

"Hvis vi skulle have forhandlere og store, flotte glashuse, kunne jeg aldrig sælge bilen for 325.000 kr. i Danmark. Så ville den mindst koste en halv million kroner," siger han til Bil Magasinet.