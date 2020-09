Danske Henrik Fisker byggede denne bil, som i dag er fuldstændig glemt

Fisker Coachbuild ville skabe unikke biler

Før biler blev strømlinet til storproduktion af modeller med selvbærende karrosserier, var det at bestille en bil med et særligt udtryk efter kundens ønske, ikke unormalt – omend det var en bekostelig affære. Det var denne tradition, Fisker Coachbuild forsøgte at vække til live igen. De senere år er det faktisk blevet lettere at ændre på en bils udtryk inden for loves rammer. Flere og flere mekaniske og elektroniske dele er ganske vist godkendte af myndigheder, hvilket gør det dyrt at ændre dem. Pladedele er derimod i stigende grad monteret, så de er lette at skifte og adskille af forsikringsmæssige årsager. Den kendsgerning gør det tilsvarende let at ændre på en bils visuelle udtryk med nye pladedele. Det var den mulighed, Fisker Coachbuild ville udnytte til at skabe unikke biler med kendt og gennemprøvet teknik i små serier.