Fisker: Du skal betale 35.000 kr, hvis du vil blive forrest i køen til en Ocean

Fisker Ocean har 50.000 reservationer

Den danske bildesigner Henrik Fiskers nye elbilssatsning hedder Fisker Ocean, og allerede inden der er produceret en eneste bil, er der lavet over 50.000 reservationer på modellen. De 50.000 er dog ikke længere sikret en af de første biler, når den begynder at rulle af samlebåndet fra november i år.

At reservere en Fisker Ocean har indtil nu kun kostet et depositum på 250 dollar (ca. 1.830 kr.), men nu har Fisker bedt om et langt højere beløb - 5.000 dollars (ca. 35.000 kr), hvis man vil beholde sin plads forrest i køen. Det har fået flere medier til at spekulere i, om selskabet mangler penge.