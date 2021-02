Fars Fede Ferie: Kikset, kinesisk feriebus i to etager

Kinesiske Maxus, et mærke som vi her på Bil Magasinet har testet biler fra, er af den opfattelse, at kør-selv-feriebils-konceptet er moden til et nyt indslag... og en ekstra etage. SAIC Maxus Life Home V90 Villa Edition ligner ved første øjekast horden af de øvrige landevejs-kolonihavehuse, indtil dens anker kastes, og autocamperen får vokseværk.

Elevator mellem to etager

Fuldt udfoldet kan familien boltre sig på to etager, der tilmed har en elevatorforbindelse mellem det nedre og det øvre. Grundplanet er på 20 kvadratmeter, mens de øverste gemakker disker op med yderligere 13 kvadratmeter til de rekreative aktiviteter.