Er det her ENDELIG en elektrisk hot hatch?

Lækkert limegrønt lommemissil

Tidligere på året så MG 4 dagens lys, og den elektriske hatchback bød på glimrende køreglæde. Alligevel var det ikke helt nok til at være en elektrisk ‘hot hatch’. Faktisk har vi endnu til gode at se sådan en, men det ser dog ud til at blive ændret nu.

Fiat’s performance-afdeling, Abarth, har nemlig præsenteret deres udgave af det elektriske flagskib Fiat 500e - og den ser ud til at kunne blive den første rigtige hot hatch på el.

Til forskel fra den almindelige Fiat 500e har Abarth-versionen fået opgraderet den elektriske motor, så den yder 154 hk, hvor Fiat’en 118 hk. Det skaber en acceleration fra 0-100 km/t på 7 sekunder.

Selvom Abarth 500e er mindre kraftfuld end sin forbrændingsmotoriserede tvilling, formår den alligevel at være hurtigere i de tests, der er blevet udført på racerbane. Det største problem er dog formentlig vægten. Abarth har ikke oplyst vægten, men en almindelig Fiat 500e vejer 1.365 kg. Ikke meget for en elbil, men meget for en væver lille hatchback.

Abarth 500e kommer med tre forskellige kørefunktioner. Én målrettet almindelig hverdagskørsel, én til maksimal ydelse og optimeret regenereringsbremsning, og naturligvis en track-mode, til når det lille lommemissil skal tæskes rundt på en bane.

Selvom hot hatch’er ikke er så udbredte blandt elektriske biler endnu, er udsigterne for batteribilerne dog langt bedre end for brintbiler.