Centermotorbil med blå blink på taget: Politistyrke skal køre sportsvogn

Her er vores første præsentation af Alpine A 110 publiceret første gang 8. marts 2017:

Genopliver fransk sportsvogn med lækker lille sag

Verdenspremieren på den nye Alpine A110 blev noget af et tilløbsstykke, da bilen blev vist for første gang i Genève. Her kan du læse mere om bilen og se et bud på, hvad den kommer til at koste.

Det franske sportsvognsmærke Alpine viser nu sin nye model foran et enormt presseopbud på 2017 Genève Motor Show. Genève ligger på grænsen til Frankrig og er tilsyneladende hjemmebane for den fransktalende del af pressen – i hvert fald hvis man skal bedømme interessen ud fra fremmødet.

Bossen for Alpine Cars, hollandske Michael van der Sande, introducerede den nye model, der er designet med inspiration i den berømte forgænger fra 1962, men ellers er nykonstrueret.

96 pct. af konstruktionen er aluminium, hvilket bidrager til den opsigtsvækkende lave køreklare vægt på 1.080 kg. Det gør bilen lettere end konkurrenter fra Lotus og Alfa Romeo.

Alpine A110 er 417 cm lang, 126 cm høj og har en akselafstand på 242 cm. Det betyder, at den cirka er på størrelse med en Audi TT, men lidt lavere.

Den 1,8-liters turbobenziner er placeret bag de to sæder og foran bagakslen. Den yder 250 hk og 320 Nm.