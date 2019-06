En hyldest til Leonardo Da Vinci

I anledning af, at det er 500 år siden at opfinderen Leonardo Da Vinci døde, har det italienske designhus Italdesign lavet denne hyldest. Bilen er tiltænkt som en stor GT, som er 100 pct. elektrisk drevet. Bilen er stadig blot en idé og et koncept, men det skulle efter sigende kun kræve nogle små justeringer, før bilen vil være klar til at blive sat i produktion.

Mest karakteristisk er mågevingedørene, som vi kender fra Mercedes-Benz 300 SL. Det vilde dørdesign har et formål, det giver nemlig adgang til både for- og bagsæder, når dørene åbnes.

Bilens interiør er domineret af tre store skærme, hvoraf den ene sidder bag rattet og fungerer som et almindeligt instrumentbord, der holder styr på bilens hastighed og forbrug. Foran passageren sidder der en skærm, der kan holde en opdateret på vejret og nyheder. I midten af det hele sidder en skærm, der styrer bilens øvrige funktioner, såsom sædevarme, klimaanlæg og navigation.