En af verdens mest VANVITTIGE biler er til salg!

Overlegen på alle punkter

Synes du nogensinde at din bil har mangler? Mangler hestekræfter? Mangler plads? Mangler historie og unikhed? Denne frankenstein af en bil, der har fået kælenavnet 'The Beast' kan være løsningen til alle bilrelaterede problemer. Med undtagelse af værkstedsregninger og eventuelt problemer med skat. Den skal på auktion i morgen, så derfor er det vigtigt at tænke over.

Så hvad gør The Beast særlig? Det bleggule ydre og indre er iøjenfaldende, men det særlige her er især, hvad designet muliggør. Under den lange motorhjelm gemmer der sig nemlig en 27-liters Rolls Royce Merlin V12-motor. Motoren her kendes bedst fra de engelske kampfly under 2. verdenskrig kaldet Spitfire.