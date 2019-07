En 3-hjulet tidsrejse på Morgan 3 Wheeler

Direktøren for verdens ældste privatejede bilfabrik, Charles Morgan, er en høj, rank, hvidhåret gentleman i 50’erne, der er på fornavn med de ansatte. Fabrikkens mest solgte model er fra 1936, så da Charles og bestyrelsen overvejede, hvordan man skulle fejre mærkets 50-års debut i 24-timers løbet i Le Mans, kan det ikke komme som nogen overraskelse, at de skuede bagud.

Derfor sidder jeg nu i en robådslignende bil i imprægneret ask og vakuumlamineret krydsfinér og humpler hen over den hullede asfalt i Malvern Hills, en massiv bakkeformation midt i det ellers ret flade landskab omkring Malvern, en flække i Wales på størrelse med Grenå.

Der er så lidt plads i kabinen, at min højre albue stikker uden for det håndbankede karrosseri i stål, og foran pruster motoren som en trækokse, der er klar til at komme i gang. De to stempler med hver én liters slagvolumen banker mod hinanden i et V, og nok er de gale, de briter, men det her er helt tosset: Der er kun tre hjul.

Foran hopper og danser to 19” fælge med eger og Avon-cykeldæk op og ned i deres dobbelte wishbone-ophæng (triangler) til ingen verdens nytte – her ER ingen komfort – og bagtil sidder et enkelt hjul med Vredestein Sportrac 3-lavprofildæk. Det drives af et bælte, der går til den 2-liters V2-motor fra den amerikanske motorcykelmotorspecialist S&S, der er kendt for at levere motorer til custom bikes og choppere.