Priskrigen raser: Disse elbiler er sat heftigt ned i pris de seneste uger

Hongqi E-HS9

Den kæmpe SUV med krom-grin fra Kina er blevet til et godt tilbud. Hongqi er en el-SUV uden lige, den måler 520 cm i længde og har mulighed for seks eller syv sæder. Det betyder også, at vægten er over 2,5 ton.

En stor elbil kræver et endnu større batteri. Her er der mulighed batteripakker på 84, 99 eller 120 kWh, hvilket giver en rækkevidde på henholdsvis 396, 465 eller 515 km. Med det mindste batteri har bilen 435 hk, de to større batterier forøger effekten til 551 hk.

Hongqi E-HS9 koster fra 795.000 kr., men importøren har en billigere leasingløsning. Det lyder på 49.995 kr. i førstegangsydelse og 4.495 kr. i månedlig ydelse, for en 7-sæders basis-model i en toårig periode med 15.000 km om året.

