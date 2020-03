Husker du? Rover 3500 var stilfuld men kvaliteten så ringe, at kun få eksisterer i dag

Den store metalrøde Rover kommer trillende ind foran Hadsten Banegård med en afslappet V8-buldren, der får en hjemmehjælper til at flytte sin Suzuki, mens den hvidhårede chauffør på linje 117 mod Langå giver et thumbs up. En fem-dørs britisk rejsevogn fra midt i 70'erne er ikke noget, man ser hver dag på disse kanter – eller andre steder, for den sags skyld – for der er næsten ingen tilbage.

Rover 3500 kunne og burde have været en fantastisk bil, men alt gik galt. Holdningen i British Leyland var langt fra moderne Toyota-filosofi, for man var af den overbevisning, at købere af koncernens biler var idioter, som skulle flænses for så mange penge som muligt. Direktøren for -British Leyland havde ikke stor respekt for konkurrencen fra udenlandske bilproducenter, for han blev citeret for at sige:

“Folk, der køber udenlandske biler, er 'bonkers' – altså skøre.”

Vi vil have kvantitet!

Production manager på den nye fabrik, Peter Grant, husker et bal, hvor en af de højtplacerede direktører i British Leyland kom hen til ham i lettere beruset tilstand, lænede sig ind over ham og konstaterede:

“I Rover-folk er alle sammen ens. I bekymrer jer om kvalitet. Vi vil have kvantitet!”

En af metoderne til at øge produktionen var at hæve den fysiske hastighed på selve samlebåndet. Samtidig blev tonen mere og mere skinger, lederne (som typisk blev skiftet ud hver tredje måned) råbte ad folk og havde problemer med at få de midaldrende bil-arbejdere med en -forhistorie hos Rover til at holde den høje hastighed, fordi de insisterede på at gøre tingene ordentligt.

