Den vejer 680 kg, har 415 hk og kan trække 2,05 G i sving – mød Donkervoort!

Donkervoort trækker 2G i sving

Donkervoort selv kalder den for “Verdens første serieproducerede 2G superbil”. Det har intet at gøre med et gammelt mobilnetværk, men det faktum at bilen kan trække 2,05 laterale G gennem sving på sine Nankang AR-1 gadedæk.I vores ører lyder det som om, at dit hoved kommer til at veje det dobbelte i et sving med fuld gas, men hæng os ikke op på det – vi har ikke forstand på videnskab. Spørger vi Wikipedia, forlyder det om negativ G-kraft: "Man kan normalt kun modstå 2,3 negative, før man tager skade.". Det ved vi nu ikke om passer eller vi blander ting sammen, men uanset hvad: denne Donkervoort er sat i verden for at give dig ømme nakkemuskler...