BIL MAGASINET TESTER: Dodge Viper V10 er forrygende

Hverken Bo eller jeg siger noget. Det truende bulder fra motorrummet gør os tavse. Vi sidder begge og nyder showet fra motorrummet. Et dap på speederen, og maskineriet vågner langsomt som en bjørn på vej ud af vinterhi. Det er som om, V10-motoren ikke finder anledning til at gøre et stort nummer ud af det, bare fordi jeg dapper en enkelt gang med højrefoden. Der skal mere til.

Jeg træder bestemt på koblingen men glemmer, at det kræver omtrent samme styrke at få den 6-trins gearkasse til at makke ret. Det kræver to forsøg, inden jeg får den i første gear, hvor jeg slipper koblingen forsigtigt, og Viper’en begynder langsomt at trille.

Motor med masser af cylindre og kubik

V10-motoren får ofte skyld for at være en lastbilmotor, hvilket ikke er helt forkert. Det er dog en sandhed med modifikationer. Blokken stammer rigtig nok fra en truck. Den havde rigeligt med cylindre, masser af kubik, men den var alt for tung.

Derfor fik Lamborghini, som på det tidspunkt var ejet af Chrysler, til opgave at støbe en kopi af blokken men i aluminium i stedet for jern. Men selv om nogle af Italiens bedste motorkunstnere var inde over mekanikken, så føles den stadig meget rå og upoleret.