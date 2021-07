Dodge: Vi bygger verdens første elektriske muskelbil

Dørtræk med firehjulstræk?

Dodge’s topchef, Tim Kuniskis, gør alt, hvad han kan for at overbevise os om, at det ikke handler om fornuft, men hestekræfter, når Dodge bygger en elbil – verdens første el-muskelbil, som han kalder den.

Selve bilen ved vi ikke meget om. På videoen ser vi firkantede former, der bringer tankerne hen på 70’ernes muskelbiler, og vi ser det animerede koncept brænde alle fire dæk af – noget der havde været helt uhørt i muskelbilens storhedstid.

Desuden ser man et trekantet logo, som Dodge brugte fra 1962 til 1976, især på Dodge Polara - og Polara-navnet smager da også lidt af strøm, gør det ikke?