Dodge sælger MONSTER med 1.039 hk - fra fabrikken!

Tallene lyver lidt

Så hurtig er den selvfølgelig ikke på vejen, da det var med specielle dæk og bestemt benzin. Med 'normal' benzin når den 'kun' 900 hk. Vi ved ikke om den kommer med et passagersæde, eller om det er ekstraudstyr til 1$ som i tidligere Dodge Demons.

Produktionen er begrænset, men kun tidsmæssigt. Da produktionen afsluttes 31. december ligegyldigt hvad. Dodge håber at nå 3.300 til USA og Canada. Den koster fra 100.000 US dollars så dyrere end tidligere modeller, men stadig et røverkøb i forhold til, hvor hurtig den er. Efterfølgende skal produktionslinjen bruges til den elektriske muskelbils efterfølger.