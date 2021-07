Discokongens glemte superbil kan blive din!

Claudio Zampolli droppede sit job som testkører og ingeniør hos Lamborghini og flyttede til Los Angeles i 1980'erne, hvor han startede et værksted op med speciale i at servicere italienske superbiler for de rige og kendte.



Med sig havde en også en drøm om at skabe sin egen superbil. En dag kom den italienske musikproducer og bilentusiast Giorgio Moroder forbi værkstedet i sin Lamborghini Countach, og Moroder, der i dag er kendt som “The father of disco”, gik med til at financiere Zampollis firehjulede drøm. Med på holdet kom også en række ex-Lamborghini-folk.