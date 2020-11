Der må ikke være tvivl: SSC vil sætte hastighedsrekord igen

Inviterer store navne til at overvære

SSC sigter efter, at der med den nye rekord slet ikke er nogen tvivl. For at sikre det, har Jerod planlagt at bruge en række forskellige midler: Først og fremmest skal GPS-udstyret, der bruges til at måle hastigheden, være bakket op af flere sikkerhedssystemer. Der skal være forskellige mærker af GPS-sensorer, og de skal alle sammen køre individuelt og uafhængigt, mens rekordforsøget udføres.

Derudover har Jerod også opfordret mange af de tvivlere, der spredte rygter om rekordforsøget, til at opleve bilen på første hånd. Han inviterer nemlig store YouTuber-navne som Tim Burton (Shmee150), Misha Charoudin og Robert Mitchell til at se ham over skulderen, når han i den nærme fremtid prøver én gang til at bevise, at SSC har verdens hurtigste produktionsbil.

