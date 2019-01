Den mexicanske raket: Her er bilen, Tom K kørte til sejr i Race of Champions

Selvom du må køre den mexicanske racer på vejen, skal hver af Vuhl 05RR's 385 hestekræfter kun trække 1,7 kilo, så det er nok værd at tage en hjelm på, når du skal i Netto.

VUHL koster 800.000 kr. uden afgifter

Med sådan et kraft/vægt-forhold er der nemlig lagt i kakkelovnen til en rigtig hurtig indkøbstur, og ved over 250 km/t uden forrude kan du hurtigt miste et øje, hvis en bananflue krydser din vej.

Har du penge nok og savner et firehjulet legetøj, der skiller sig ud, koster Vuhl 05RR knap 800.000 kr. uden afgifter - og uden tag.