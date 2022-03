Denne auktion har nogle af verdens FEDESTE superbiler!

Mercedes-Benz SLR Mclaren - 2004

Vi fortsætter temaet med sølvfarvede superbiler, der har vanvittige døre. Som navnet antyder var dette et samarbejde mellem Mercedes og McLaren, der for at fejre deres Formel 1-succes skabte denne ultimative Grand Tourer.

Motoren er en 5,4 liter V8, der yder et ordentligt bulder og 617 hk. Hvilket er nok til at nå 100 km/t på 3,8 sekunder og fortsætte op til topfarten på 334 km/t på bare 30 sek. Den vejer massive 1,8 ton, på trods af at den er bygget af kulfiber.

Modellen, der er til salg, har i hele sin levetid kørt under 2.000 km i alt, hvilket gør noget til at forklare prisen, der i skrivende stund står til 1,9 mio. kr. En ny Mercedes AMG GT koster 2,5 mio. kr., så hvad vil du helst have? Eller som Mikkel Thomsager udtrykker det da vi kørte den, AMG GT er en hurtig Mercedes, mens SLR Mclaren er en vaskeægte superbil, læs mere her.