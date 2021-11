DEN her elbil lander i Danmark i 2022

Hvor kan du finde XPeng?

XPeng kommer, som i Norge, til at sælges online. Det betyder, at du kan købe og sammensætte bilen igennem XPeng's egen hjemmeside. Det betyder også, at mærket er afhængig af en større digital tilstedeværelse, og det gør det muligt at udforske forbavsende meget hjemme fra sofaen.