Den er billig, smart og ser godt ud - men den sidder ikke i skabet

Elmotoren har en beskeden effekt på 15 hk (11 kW), og det er så lidt, at det er utrygt at køre på motorvej. Ved fuld gas ved 80 km/t sker der ikke det store, og her savner man power som i de amerikanske konkurrenter fra ZR Motorcycles og Harley-Davidson (som koster to-tre gange mere).

I byen kan det være lige meget, men hvis motorcyklen alligevel ikke har overskud, kan man lige så godt købe en eldrevet 45-scooter.

Under 15 km/t udsender elmotoren en uklædelig hvinen som en tromlebremse, der hænger – det bliver udviklerne også nødt til at lave om i den næste udgave, for det er træls at høre på.

Næste års RGNT-model har en kraftigere motor, og vi vender tilbage med en test, så snart vi får fingre i den. Der er noget at gå i gang med for udviklingsteamet, men potentialet er der, så vi glæder os til at prøve 2023-modellen.