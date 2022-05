DeLorean genopstår på ny som elbil

Den nye DeLorean

Vi har teasere af den nye model bagfra og over skulderen. Den vil blive præsenteret online indenfor en måned ifølge hjemmesiden, der har sat en timer. Den nye DeLorean vil blive en elbil, der er designet i samarbejde med Italdesigns, ligesom den originale for over 40 år siden. Vi ved stadig ikke hvor stort et batteri, den får, eller hvor mange hk elmotoren får at gøre godt med.

Udover den virtuelle præsentation, vil bilen i august blive vist frem fysisk til det årlige prestigefyldte velgørenhedsarrangement Pebble Beach Concours d'Elegance, der bliver afholdt den 18. august i Californien.

