Danske bilister dropper købet af elbiler, fastslår ny dansk undersøgelse

Sammenlignet med resten af Europa, er elbilen meget upopulær i Danmark

Danmark er et af de lande i Europa, hvor færrest bilister forventer at købe en elbil inden for de næste fem år. Vi deler en 3. plads med Holland, og vi er kun overgået af Belgien (10 pct.) og Luxembourg (11 pct.).

Danske bilister er dog blevet mere modtagelig over for de elektrificerede køretøjer end tidligere. LeasePlans undersøgelse viser, at 46 pct. af de adspurgte bilister fra Danmark er blevet mere positive inden for de seneste 3 år. Og i samme periode er kun 3 pct. blevet mere negative.