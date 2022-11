Danmarks vildeste auktion? Frankenstein-Mini og Formel 1-bil skal under hammeren

Firhjulet møbel til hjemmet

Hvis du slet ikke vil rode med bilen, men i stedet bare kigge på den så er der også en Formel 1-showcar fra ca. 2004 under hammeren. Showcar betyder at den er bygget i størrelsesforholdet 1:1, men desværre uden motor. Så her handler det om at nyde synet, men det er heller ikke helt skidt.

I Formel 1 bruges showcars til at vise et muligt design til ingeniørerne, når en ny sæson starter med nye regler. Denne model minder meget om Minardi- og TorroRossos Formel 1-biler fra 2005 sæsonen. Det er baseret på de store luftindtag og frontvingen. Det kan også bare betyde, at de hold ikke har ændret så meget ved det fremviste design forud for sæsonen i 2005.