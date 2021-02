Audi hjælper Cupra på benene: 5-cylindret lander i Formentor

Første gang på rundtur

Det er altså første gang nogensinde, at Audis rækkefemmer havner i motorrummet på andet end en Audi. Du kender motoren fra Audis TT RS, RS3 eller RS Q3. Her laver den 400 hk og 480 Nm, og en lyd, der sætter stor forskel mellem RS'ere og øvrige, sportslige varianter.

Audi Q3 er en smule større på alle leder og kanter, men er ikke desto mindre et godt sammenligningsgrundlag for Formentor. Den havde godt af RS-behandlingen, og hvis det er noget at gå efter, bliver Formentor VZ5 også et kørende storsmil. Der er selvfølgelig forskelle: Blandt andre, at Formentor er bygget på MQB Evo-platformen (altså Golf-platformen), og ikke den MQB A2, som Q3 stammer fra.