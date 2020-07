Seat's slemme søster er klar: Cupra el-Born

Husk også at starte dit abonnement på Bil Magasinet i dag. På den måde får du nyheder samt test af de nyeste biler som den første.



el-Born får over 200 hk

Der er endnu ingen detaljer omkring kræfterne, men vi gætter på, at Cupra el-Born vil yde over 200 hk – ellers skal den faktisk slet ikke kalde sig hot hatch eller GTI. Igen kan man skule til VW ID.3, der har samme batterikapacitet, 204 hk men en længere rækkevidde end Cupra'en. Vi forventer, at Cupra'ens kortere rækkevidde skyldes, at der er flere end 204 hk i den spanske søstermodel.Cupra har oplyst, hvor hurtig el-Born er om at ramme 50 km/t, hvilket sker på 2,9 sekunder. Hvor lang tid det tager at ramme de tre cifre, må vi vente lidt med at finde ud af.