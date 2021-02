CS Free er den trådløse batterilader, der kvikker dit flade batteri op på 15 min.

Fladt batteri klar på 15 min.

Adaptive Boost-funktionen analyserer batteriet, man forsøger at lade på, og tilpasser mængden af strøm, som tilføres. Her lægger CS Free sig op ad CTEK’s øvrige ladere , der med denne taktik tager vare på batteriet og sikrer længst mulig levetid. Målet er, at CS Free kan få liv i batteriet og bilen på 15 minutter. Monteres laderen forkert på batteripolerne, sker der ingen skade, og CS Free fortæller, at monteringen er forkert. Laderen og dens krokodillenæb er også fri for gnister.På laderen sidder små lamper, der ligesom på andre CTEK-produkter, viser, hvilket stadie, batteriet, man forsøger at oplade, er i. Der gives signal, når der er tilstrækkelig strøm på batteriet til at starte motoren.