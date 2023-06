Clever er klar til din bilferie med 7.000 nye ladepunkter i Europa

7000 lynladere i Europa

Roaming betyder, at det som udgangspunkt ikke er mere besværligt at oplade med ladestandere fra Allegro eller Ionity end Clevers egen infrastruktur. Den eneste ulempe er, at ladebrikken ikke kan bruges – det skal i stedet foregå gennem Clevers-app.

Grunden til, at det er relevant for din bilferie, er, at aftalen gælder i Norge, Sverige, Tyskland, Holland, Frankrig og Østrig. Alle sammen lande, der er svære at undgå, hvis du tager på bilferie i sommeren. Så med et snuptag bliver din tur gennem Europa meget lettere at planlægge som Clever-kunde.

Prisen er den udbudte pris hos den operatør, der har infrastrukturen, man bruger. Det smarte er så nu, at man kan betale med sin Clever-app. Så man slipper for bøvlet med at oprette en ny bruger hos en ny ladeoperatør.