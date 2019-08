Challenger Hellcat fås i en "Redeye-version" med næsten 800 hk!

Bygget til at køre ligeud

Sammen med faceliftet vil det endnu engang være muligt at bestille den nye Hellcat i en wide body-udgave med bredere skærme, som øger bilens bredde med 8,9 cm. Det giver bilen en bredere sporvidde og skulle samtidig forbedre bilens køreegenskaber.

I ægte amerikanerstil har Dodge valgt at offentliggøre officielle quater-mile tider, som er en klassisk dragrace-disciplin. Her kan en Dodge Challenger Hellcat Redeye Widebody prale af at være den hurtigste på de 402 meter med 10,8 sek.

Du kan kende den faceliftede udgave på de to store luftindtag i kølerhjelmen. De sørger dels for, at den enorme 6,2-liters HEMI V8-motor får nok luft, dels for at sende en diskret hyldest til 60- og 70’ernes amerikanske muskelbiler.

Man får to forskellige gearkasser at vælge mellem: Standard bliver en 6-trins manuel gearkasse fra Tremec, og som ekstraudstyr fås en 8-trins automatgearkasse.