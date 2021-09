Lille Caterham er tilbage – nu med dansk pris

Det lignede blasfemi, da Caterham i 2013 præsenterede sin kendte 7’er med en 660 cm3 Suzuki-motor. Men det skulle vise sig, at briterne havde styr på administrationen af klenodiet.

Skaberen af modellen, Colin Chapman, havde lav vægt som mantra for alle sin biler, og med den lille 3-cylindrede turbo-motor havde Caterham taget lav vægt ned på et nyt trin, hvilke sikrede royal underholdning med blot 80 hk.

En smallerede sporvidde sikrede desuden, at bilen kan registreres i Japan under de særlige microbil-regler (Kei car).

Modellen var navngivet Caterham 160, som et udtryk for vægt/effekt-forholdet. Med en egenvægt på 500 kg, og 80 hk har den altså 160 hk pr. ton, selv om den kun vejer et halvt ton.