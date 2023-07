Caterham Project V.

Letvægter med spøjst bagsæde

Konstruktionen bruger materialer som kulfiber og aluminium i ønsket om at holde vægten så lav som muligt. På dette stadie af udviklingen er den elektriske sportsvogns vægt 1.190 kg. Undervognen er fuld justerbar, og styretøjet får assistance fra et elektrisk servosystem.

Kabinen er minemalistisk med få instrumenter, vippekontakter og i sit udgangspunkt plads til tre personer. Caterham oplyser, at man vil kunne konfigurere kabinen, så det vil være muligt at få plads til i alt fire personer i Project V – fleksibilitet er et nøgleord for den britiske sportsvogn.



Sportsvognen er endnu et stykke fra produktionsstadiet, og forventningen er, at Project V (eller en åndsfælle) kan blive en realitet mod slutningen af 2025. Og bare rolig, sportsvognen er ikke tænkt som en erstatning for det eksisterende Caterham-modelprogram. Den baghjulstrukne elbil er en tilføjelse, hvis man skal tro Caterham's direktør, Bob Laishley.