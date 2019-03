Caterham 485R: Måske den mest uoplagt langtursbil

Den lille 2-liters motor har sadomasochistiske tendenser. Jo flere slag og pisk, du giver den, des bedre har den det. Jeg er ikke i tvivl om, hvornår jeg skal skifte gear. Caterham har nemlig været så venlige at montere et lille “trafiklys”, der starter med grøn, går over i gult og blinker med rødt, når det er sidste chance for at skifte inden omdrejningsbegrænseren.

Den lille raket har overarme nok til, at jeg ikke kan te mig som jeg vil. Jeg bliver gang på gang mindet om, hvor glad den er for at logre med halen. Det er ikke skræmmende, for bilen er analog, og distancerende elementer som servostyring findes ikke her. Det betyder, at jeg hele tiden kan forudse, hvordan den vil opføre sig, på de input jeg giver. Den lille korte gearstang er stram men millimeter præcis.

Jeg flyver gennem gearerne, som var det en sekventiel gearkasse fra en racerbil. Specielt i ‘Sport’, hvor hvert gearskift over 8.000 o/min bliver efterfulgt af et kort, og højt knald. For hver kilometer jeg kører, bliver jeg mere og mere betaget af dette maskineri. Den skriger hele tiden på at få flere stryg – og det får den.