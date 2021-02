Cadillac skyder efter BMW: Lancerer monster-sedan!

Sigter efter BMW?

Cadillac CT5-V Blackwings specifikationer overgår BMW M5 CS', dog med relativt lille margin. Selvfølgelig er det svært at tage betragtning af kvalitet, komfort og køreegenskaber, så derfor er banen kridtet op til et spændende løb af meget store størrelser.

Imidlertid er banen dog også lidt lidt på glatis, i hvert fald hvis begge parter skal kæmpe på lige fod. Det gælder for både CT4- og CT5-V Blackwing, at Cadillac ikke har udmeldt, at de har kurs mod Europa. Vi ved, at bilen leveres i USA i løbet af den kommende sommer, og at frapriserne er på hhv. $59.990 og $84.990, afhængigt af motorvalg.