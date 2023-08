Gangsterslæden over dem alle er blevet elektrisk – får GIGANTISK batteri

Kommer Cadillac til Danmark?

Cadillac er et af de mærker, vi måske kan se frem til i Danmark. Alligevel ser det ikke ud til at Escalade IQ kommer til Danmark, da den simpelthen er for stor. Vægten er formentlig for meget til, at man må køre den med B-kørekort.

Hummer EV, som Escalade IQ deler teknologi med, vejer 4,1 ton, mens et personbilskørekort kun giver lov til at køre biler på under 3,5 ton. I Danmark får vi muligvis glæde af Cadillac's mindre el-SUV, Lyriq.

Prisen svarer i USA til en Audi Q8 RS og starter fra 130.000 dollars. Den er klar i 2025, men produktionen starter allerede næste år.