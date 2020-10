Det bliver ikke mere amerikansk end en Cadillac Eldorado

Eldorado har 350 hk under hjelmen

For mange topper amerikansk bildesign og ekstravagance netop med Cadillac’en fra 1959 – for de sarte sjæle var toget allerede kørt lidt af sporet i dette år. Den statelige flyder savner ikke noget i motorafdelingen. Under den lange motorhjelm med kromdetaljer ligger en 6,4-liters V8-motor med 350 hk.