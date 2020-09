Nu kan du få hjælp til at finde din drømmebil på brugtmarkedet

Reportager fra USA

Dernæst hopper vi også i rejsetøjet og drager på reportagetur. Her undersøger vi hvordan det ser ud med de brugte drømmebiler i den absolut dyreste del af USA. Vi finder samtidig også det bilmuseum, som af mange regnes for at være verdens bedst, og netop her finder vi en perlerække af drømmebiler under samme tag.