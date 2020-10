Brugte biler med V8-motor, der BRØLER

I 1995 kom en arbejdsgruppe under EU-kommissionen frem til, at den målemetode, man brugte til at måle bilers støjniveau med, ikke var tidssvarende. Der blev derfor vedtaget et direktiv i EU om en ny standardiseret målemetode, der skulle give et mere realistisk billede. Samtidig blev grænseniveauerne for støj sænket. Hvordan det alligevel lykkedes at få typegodkendt Mercedes-Benz E55 AMG er det store ubesvarede spørgsmål her på denne iskolde vinterdag på landevejen mellem Karup og Viborg i Midtjylland.

Bil Magasinet har gennem alle årene lovprist AMG’s motorer for at udsende noget af den mest livsbekræftende og autoritære motorlyd på denne jord, og oplevelsen af at stå i vejkanten, når knap to ton oldschool-Mercedes-Benz går fra andet til tredje gear med gaspedalen i bund lige, når den kører forbi, er noget, det tager flere dage at komme sig over.

Du mærker vibrationerne fra den enorme motor i brystet, og du mærker asfalten sitre, men det er lydtrykket, der trænger mest igennem. Hvis du nogensinde har oplevet en ko, der brøler i panik, forstår du, hvad jeg mener. Læg dertil en lavfrekvent, truende V8-bas, og du får et monumentalt resultat. Den gode nyhed er, at du ikke skal være millionær for at komme bag rattet. Bil Magasinet-læser Jens Ole fra Aarhus havde kun bilen her på billederne til salg ganske kort tid, inden den fandt en ny køber. Prisen lød på 170.000 kr.