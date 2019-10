Brian Holm til Bil Magasinet: "Pas nu på hinanden ude på vejene"

Tilråb og aggressive trafikanter går mig ikke længere på – det er mere tanken om min 15-årige søn, der træner ude på landevejene, der gør mig nervøs. Når han og hans kammerater gerne vil ud på landevejene, tænker jeg nogle gange: “Hold da kæft” – hvad jeg ikke har set og oplevet af ulykker på landevejene. Han skal ikke opleve det samme!

Han skal ud i den friske luft uden, at jeg skal være bekymret for hans sikkerhed. Derfor bakker jeg op om Continental Danmarks adfærdskampagnen Share the Road, hvis formål er at skabe mere tolerance mellem cyklister og bilister.

Share the Road handler om at dele vejen og have forståelse for ens medtrafikanter. Et vigtigt budskab som jeg gerne vil støtte op om. Hvis vi alle viser respekt for hinanden og tager hensyn, bliver det mere sikkert at færdes i trafikken – ligesom vi kommer frem uden at være i dårligt humør.

Kilde: Bil Magasinet november 2010