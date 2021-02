Bilen, der (måske) bragte Bill Clinton rundt i Danmark i 1997, kan blive din

Det bedste til ambassadøren

Godt nok Seville ikke den største Cadillac, men ikke desto mindre er udstyrslisten lang. Den har bl. a. automatisk klimaanlæg, alufælge, fartpilot, el-indstillings forsæder, ruder og spejle er elektriske, læderrat og -indtræk og sportssæder.

At bilen har været ejet af en ambassadør, kombineret med den lange udstyrsliste, gør, at vi synes, at den har været en præsident værdig for en kort stund. Det ville da være sjovt at kunne sige, at Bill Clinton har siddet i din bil.

Så vidt vi ved, har ingen amerikanske præsidenter nogensinde siddet i denne bil, der er en af verdens grimmeste. Men også den er til salg, hvis det kunne friste.