Har du nogensinde tænkt over hvilke 9 biler, der har de mest syrede kabiner?

7 | Lexus LF-A

I kabinen på Lexus´ bindegale 10-cylindrede superbil skal du glemme alt om, hvad du ved om normale bilkabiner. Det føles faktisk som at sætte sig ind i et stykke af fremtiden. Instrumentbordet ligger nærmest vandret, midterkonsollen er høj og helt flad, mens urerne foran dig er én stor LCD-skærm.

Drejeknappen på højre side af instrumenterne bruges til at bestemme, hvilket mode bilen skal være i. Sport er klart at foretrække. Lækkert rødt læder og et kæmpe Mark Levison-anlæg på over 1000 watt følger med.

Se flere billeder i Bil Magasinets galleri med LF-A