5 ting vi ALDRIG ser på biler igen

Klaplygter

Inderst inde er enhver bilentusiast et femårigt barn. Størrelsen på vores legetøj er det eneste, der ændrer sig, den dag vi fylder 18 år. Derfor er de fleste også vilde med et godt sæt forlygter. Især dem der kan gå op og ned med et tryk på en knap. Desværre hører klaplygter fortiden til.

Men hvem husker ikke kørende legender som Mazda MX-5 NA, BMW E31 8-Serie og Chevy Corvette C5? Op, ned, op, ned!