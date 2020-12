3 superbiler på Biltorvet, der fortjener at blive kørt

På Bil Magasinet elsker vi brugte drømmebiler. Så meget, at vi selv har garagerne fulde af dem. Nå, men tilbage til sagen: I dag skal vi kigge på tre brugte biler, som er til salg på Biltorvet og det er sådan set det eneste kriterium for at være med.

Vi er gået direkte efter de mest vanvittige, mest overdrevne fantastiske biler der er på Biltorvet. Det er jo jul, så vi har lov til at drømme lidt (især efter at vores julegaver kom fra et supermarked i år).