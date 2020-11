3 brugte firehjulstrækkere på Biltorvet.dk til under 100.000 kr.

1 | Subaru XT 1989

Vi kan ikke være de eneste, der drømmer os tilbage til 80'erne! Subaru smed alt hvad de havde lært fra deres fornuftige biler og lavede et moderne aerodynamisk design i en vindtunnel. Det resulterede i en super aerodynamisk bil med fly-lignende dørhåndtag og en vindmodstandskoefficient på 0,29, der er på niveau med moderne biler i dag.

Problemet for Subaru XT er, at den ligner noget, den ikke er. Dette eksemplar har den "store" motor på 1,8 liter med turbo. Der er dog stadig kun 112 hk at have det sjovt med. Så den er mildest talt undermotoriseret i forhold til udseendet.

Denne Subaru XT kommer direkte fra Sydtyskland med en rustbehandling og original lak. Den har stået i en garage de seneste 12-15 år og har et partytrick klar til sommeren. Det lille tag domineres af et aftageligt targatag. Så det betyder du både kommer sikkert frem i vinteren og med stil om sommeren.

Prisen for denne hvide 80'er skønhed er kun 69.900 kr. så det er bare med at slå til her på Biltorvet.