3 cylindre - 600 hk?! Hør Koenigsegg's VANVITTIGE minimotor for første gang

Hør The Tiny Giant

Nu er der så kommet en video, hvor chefen for Koenigsegg med det fantastiske navn Christian von Koenigsegg kører en prototype af Gemera kaldet 'Test Car 1'. Den yder ikke 600 hk endnu og i videoen kører de kun halvt så mange omdrejninger i min. som motoren kan præstere. Alligevel lyder det mest af alt som V8-bulder fra motoren.

Christian Von Koenigsegg udtalte samtidig, at "teknologien er overjordisk, og det er et kraftmonster, men at den er let og sjov at køre." Det er derfor motoren bliver kaldt Tiny Friendly Giant. Planen er at producere 300 Gemera. Og hvis du er nødt til at spørge, hvad den koster, har du ikke råd.

Her er videoen, vi snakker om: