Her er tre lidt dyrere brugte biler med klaplygter, du kan købe lige nu

BMW 840Ci | 1997

Den ultimative vogn fra BMW for 20+ år siden, en serie-8 der blander sport og luksus i en forførende pakke. Det øverste billede er selvfølgelig klaplygterne fra denne Bimmer.

Udviklingen af modellen involverede både computere og lufttunnel, så luftmodstanden er 0,29, hvilket var en massiv forbedring fra foregående 6-serie, der havde en luftmodstand på 0,39. Det vigtigste er jo selvfølgelig stadigvæk, at den har en 4,4 liters V8 med 282 hk. Kræfterne var nødvendige, for den vejede i nærheden af to tons.

Vægten fik den undervejs i udviklingen, fordi den også skulle være luksuriøs. Der er blandt andet fuld læderkabine, fartpilot, 2-zoners klimaanlæg, læderrat, elektrisk sædeindstilling og 17" alufælge. Bilen, der er snak om, er et velholdt eksemplar med fuld servicehistorik og er synet i august 2020.

Prisen er 299.000 kr. og den sælges kun til Engros/CVR-nummer, hvilket betyder, at forhandleren ikke er interesseret i at give dig nogen garanti. Hvis du stadig er interesseret, kan du læse annoncen her på Biltorvet.