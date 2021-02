Her er tre brugte biler med klaplygter, du kan købe lige nu

Mazda MX-5 | 1994

Den originale MX-5 bliver af mange anset for at være for "nuttet", og den havde derfor brug for ekstra x-faktor for at imponere.

MX-5 er en respekteret sportsvogn i brugtvognskredse, fordi den er billig at vedligeholde og sjov at køre.

I forhold til Volvo'en er vi rykket fem år frem og 23 hk op, da Mazda'en kan blære sig med hele 131 hk. Den har en klassisk sportsvognskarosse, der gør, at Mazda'en både er en strandvejscruiser i godt vejr og gør sig godt på en snoet landevej.

Bilen her står der godt nok 1994 på, men den har fået en ordentlig omgang. Hele bilen er skilt ad og samlet på ny med ny lak, ny kaleche, ny forrude, nye lister og som ejeren siger, hvad der ellers skulle til for, at den står flot. Servicebogen er fyldt godt op, og så er den for nylig blevet undervognsbehandlet.

Hele herligheden med den fantastiske nummerplade kan du læse mere om her på Biltorvet. Prisen er 160.000 kr.