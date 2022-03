3 brugte 7-personers biler til under 150.000 kr.

Langtursvognen Peugeot 5008

Der skulle være plads til en franskmand i denne kategori, for udvalget er stort på brugtmarkedet med mange Renault Grand Scenic og Citroën C4 Picasso. I stedet for de to klassiske MPV'er blev det denne Peugeot 5008 fra 2016.

Den adskiller sig markant fra de to andre ved at have dieselmotor med 120 hk og automatgear. Det er en perfekt motorvejsknuser, og så er der endda tagbøjler til tagboks, hvor dine ski kan komme med. Dieselmotoren har selvfølgelig partikelfilter, så den kan godt køre i storbyer.

Alt hvad de andre har udstyr, kan den også præstere og yderligere er der, 2 zoners klimaanlæg, automatisk nedblænding af det lange lys, parkeringssensor for og bag, og læderrat.

Så hvad skal denne motorvejsknuser koste? Den står til 76.700 kr. Du kan se hele annoncen på Biltorvet her.